Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Suriye'de bir taraftan terörle mücadele, bir de söylediğimiz gibi Amerika ile orada terör koridorunu ortadan kaldırmak, onun yerine barış koridoru ya da güvenli bölge oluşturmak için çalışıyoruz. Ama bu çalışma süreci M

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