Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Şimdi siyasi bir çözüm için, Suriye'de kalıcı bir çözüm için çaba sarf ediyoruz. İnşallah Fırat'ın doğusundaki teröristleri de o bölgeden temizleyeceğiz, ya temizleyeceğiz ya temizleyeceğiz, bunun başka alternatifi veya
04 Mart 2019 Pazartesi 13:49
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