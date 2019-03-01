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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rusya'yla da vizeleri kaldırmak için adımları attık, bir yerden başladık. Yakın zaman içinde de tamamen kaldırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz."

01 Mart 2019 Cuma 12:16
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rusya'yla da vizeleri kaldırmak için adımları attık, bir yerden başladık. Yakın zaman içinde de tamamen kaldırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz."

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:16
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