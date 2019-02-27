Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin, "Kesmir’de artan gerginlikten sonra Pakistan ile Hindistan’da gerilimin arttığını görüyoruz. Pakistan Dışişleri Bakanı durumu bana aktardı. Biz tabii ki bu gerginlikten dolayı endiş
IHAAW131725-SIY/27-02-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin, "Kesmir’de artan gerginlikten sonra Pakistan ile Hindistan’da gerilimin arttığını görüyoruz.27 Şubat 2019 Çarşamba 13:22
IHAAW131725-SIY/27-02-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin, "Kesmir’de artan gerginlikten sonra Pakistan ile Hindistan’da gerilimin arttığını görüyoruz. Pakistan Dışişleri Bakanı durumu bana aktardı. Biz tabii ki bu gerginlikten dolayı endişe duyuyoruz" dedi.27.02.2019 13:17:25TSINNNN
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