Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin, "Kesmir’de artan gerginlikten sonra Pakistan ile Hindistan’da gerilimin arttığını görüyoruz. Pakistan Dışişleri Bakanı durumu bana aktardı. Biz tabii ki bu gerginlikten dolayı endiş IHAAW131725-SIY/27-02-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin, "Kesmir’de artan gerginlikten sonra Pakistan ile Hindistan’da gerilimin arttığını görüyoruz.

IHAAW131725-SIY/27-02-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin, "Kesmir’de artan gerginlikten sonra Pakistan ile Hindistan’da gerilimin arttığını görüyoruz. Pakistan Dışişleri Bakanı durumu bana aktardı. Biz tabii ki bu gerginlikten dolayı endişe duyuyoruz" dedi.27.02.2019 13:17:25TSINNNN

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