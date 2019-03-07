Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Millet İttifakı) İzmir belediye başkanı adayının belirlenmesi tesadüf değildir. İzmir'de ve Türkiye'de HDP'nin yerleştirdiği tüm belediye meclis üyeleri bizzat PKK tarafından yerleştirilmiştir. İstanbul'da, İzmir'de, h

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