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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Laf olsun diye müzakereye başlamayalım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Kıbrıs müzakereleri) Laf olsun diye müzakereye başlamayalım. Sonuç odaklı olsun, ucu açık olmasın, çerçevesini önceden belirleyelim. Her iki tarafın kabul edebileceği bir çözüm olsun istiyoruz.

21 Mart 2019 Perşembe 11:21
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Laf olsun diye müzakereye başlamayalım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Kıbrıs müzakereleri) Laf olsun diye müzakereye başlamayalım. Sonuç odaklı olsun, ucu açık olmasın, çerçevesini önceden belirleyelim. Her iki tarafın kabul edebileceği bir çözüm olsun istiyoruz.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:21
  1. Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos
  2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  3. YUNANİSTAN

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