Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kuzey Irak’ta yaşanan üs saldırısı) Irak'ta yeni hükümetin kurulmasıyla beraber Kuzey Irak Bölgesel Yönetim dahil PKK'ya yönelik atılacak hamleler de var. Bunlardan rahatsız oluyorlar. Yerel halkı kışkırtmaya başladıla

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