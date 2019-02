Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İzmir'de:

İZMİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "PKK güdümündeki HDP ile CHP'yi birleştiren nedir, gaye nedir? Yukarıda, tabanda demiyorum, İzmirlilerin de buna itiraz ettiğini görüyorum. İdeolojik birliktelik mi günlük çıkar mı yoksa bugüne kadar terörle ve diğer girişimlerle yıkamadıkları Recep Tayyip Erdoğan’ı yıkmak mı?" dedi.

Çavuşoğlu ve AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, partinin kadın kollarında görev yapmış üyelerle kahvaltıda bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Çavuşoğlu, vefa toplantısında bulunmanın büyük önem taşıdığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da vefaya büyük önem verdiğini belirtti.

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin de siyasette vefa özelliğini gösterdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, İzmir'in Zeybekci ile çok şey kazanacağını dile getirdi.

Çavuşoğlu, mevcut yerel yönetimin İzmir'e bir şey veremediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bizim İzmir ile hiçbir zaman problemimiz olmadı. İzmir ile bizim aramızda çıkarılmaya çalışılan sözde çatışmaların hepsi suni şeylerdir. Kimsenin inancıyla da yaşam tarzıyla da bir sorunumuz olmadı, hiçbir şeyi de tekelimize almaya çalışmadık. Kimse de Atatürk'ü ve onun gösterdiği hedefleri tekeline almaya çalışmasın. Mustafa Kemal Atatürk, Balkanlar'da, Orta Asya'da, Afrika'da hep örnek alınmış, Cumhuriyetimizin kurucusudur. Sayın Cumhurbaşkanımız muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmayı hedeflerken Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu hedefleri kaydetmiştir. Bizim derdimiz Atatürk ile değil, Atatürkçü geçinenler ve Atatürk'ten geçinenlerledir."

- "Seçimler tarihi fırsat"

İzmir'in dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu ancak hak ettiği noktada bulunmadığını belirten Çavuşoğlu, İzmir halkının da herkese saygılı ve medeni olduğunu, İzmirlilerin daha güzel hizmetleri hak ettiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, AK Parti'nin bugüne kadar kolay seçimleri atlatmadığını, zor şeylerin üstesinden geldiğini vurgulayarak, bugün de yerel seçimlerin tarihi bir fırsat niteliğinde olduğuna işaret etti.

İzmir'de CHP seçmeninin ağırlıklı olduğu yerlerde dahi sevgi ve saygıyla karşılandıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Biz ayırım yapmıyoruz. O yüzden İzmir'de gitmedik yer bırakmamamız lazım." diye konuştu.

Çavuşoğlu, kentin ulaşım ve çöp sorununu Nihat Zeybekci ve ekibinin çözeceğine inandığını dile getirerek, İzmir sevdasını yüreğinde taşımayanların sorunları çözmek gibi bir derdi olamayacağını aktardı.

İzmir'in ekonomiden, turizmden de hak ettiği payı alamadığını savunan Çavuşoğlu, "Ben burada 3-4 defa toplantı yaptım, komisyonları da getirdim. Bana hep şunu söylediler 'Akşam ışıklı güzel görünüyor, sabah çok farklı bir İzmir var.' Şunu söylemeye çalışıyorum; İzmir bir dünya şehri olabilir. Bu vizyonu da Nihat Zeybekci ve AK Parti ile sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

- Cumhur İttifakı

Seçim öncesi ittifakların kurulduğunu anımsatan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı Türkiye'nin bekası için kuruldu. Beka sorunu mu var derseniz, beka sorunu olmasa da bir geleceğimiz, hedeflerimiz var. Daha güçlü, istikrarlı olmamız gerekmez mi, İzmir ne kadar güçlü olursa Türkiye o kadar güçlü olur. Bugün yaşadığımız sorunlara bakıldığında, 17 senedir bu ülkeyi güçlendirmeseydik böyle bir coğrafyada Türkiye bir istikrar abidesi olabilir miydi?

Türkiye bugün de hedeftir, yarın da olacaktır ama biz ne kadar güçlü olursak hedeflerimize daha kolay ulaşırız. Bu seçim sadece Türkiye için mi? Bu seçim önemli, her seçimde olduğu gibi, her referandumda olduğu gibi. Bu yerel seçimler dünya için de önemli. Dünya ile ne ilgisi var diyebilirsiniz. Her seçimde dünyanın gözü Türkiye'dedir. Recep Tayyip Erdoğan bu kadar seçimi nasıl kazandı? Seven sevmeyen, isteyen istemeyen... Ama son zamanlarda özellikle batıda 'Recep Tayyip Erdoğan kaybetsin' diyenler de var. Halkımız sandıkta sadece şehri, ülkesi için değil. Bunun için de oy verdi."

Güçlü Türkiye'nin devamı için istikrarın önemine dikkati çeken Çavuşoğlu, "PKK güdümündeki HDP ile CHP’yi birleştiren nedir, gaye nedir? Yukarıda, tabanda demiyorum, İzmirlilerin de buna itiraz ettiğini görüyorum. İdeolojik birliktelik mi günlük çıkar mı yoksa bugüne kadar terörle ve diğer girişimlerle yıkamadıkları Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak mı?" diye konuştu.

- "Kimse imkansız demesin"

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ise AK Parti üyelerinin birbirine kardeşlik bağı ile bağlı olduğunu belirtti.

Gönüller kazanmaya geldiklerini ifade eden Zeybekci, 2004'te Denizli'de belediye başkanlığı yarışını da kadınların desteğiyle kazandıklarını, kadınların "ayakları patlayana kadar" zafer kazanmak için çalıştığını anlattı.

"Kimse çıkıp da 'zor' demesin kimse 'imkansız' demesin." ifadelerini kullanan Zeybekci, şöyle konuştu:

"Bütün samimiyetimle söylüyorum 31 Mart akşamı Konak Meydanı'nda o zeybek oynanacak. 1 Nisan sabahı bütün Türkiye'ye güneş İzmir'den doğacak. Kimse bizim hedefimizde değil kimseyle de uğraşmıyoruz, kimseyle de derdimiz yok, birilerinin dertleri var, vermesi gereken hesaplar var, hesap millete verilir, milletin hesabını vermeyenlerle işimiz hiç olmayacak."

İzmir'e haksızlık yaptırmayacaklarını kaydeden Zeybekci, "İzmir'i ideolojik perdeyle örttürmeyeceğiz. İzmirli kardeşlerim de onların bahanelerinden bıktıklarını söylüyorlar. Bu hepimizin meselesi. İzmir'e 31 Mart akşamı hizmet belediyeciliğinin bayrağını asacağız." dedi.

- Toplantının katılımcıları

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de konuşmasında kadınların Nihat Zeybekci'yi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna getirmek için gereken çalışmayı yapacağına inandığını ifade etti.

AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, partinin bayrağını İzmir'e dikmek için inançla çalıştıklarını söyledi.

Türk kadınının dünden bugüne siyasetteki yolculuğunu anlatan video sunumunun da yapıldığı toplantıya katılanlar, sık sık "AK Partili kadınlar burada" tezahüratı yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Zeybekci daha sonra Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.