Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, muhatabına, Milli Takımımızın varışından 3 hafta öncesinden ve seyahatin hemen öncesinde tekrar Oslo Büyükelçiliğimiz ve Reykjavik Fahri Başkonsolosumuz ta
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü.11 Haziran 2019 Salı 13:25
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, muhatabına, Milli Takımımızın varışından 3 hafta öncesinden ve seyahatin hemen öncesinde tekrar Oslo Büyükelçiliğimiz ve Reykjavik Fahri Başkonsolosumuz tarafından bildirimde bulunulmasına rağmen havaalanında Milli Takımımıza yönelik muamelelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.
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