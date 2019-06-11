Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, muhatabına, Milli Takımımızın varışından 3 hafta öncesinden ve seyahatin hemen öncesinde tekrar Oslo Büyükelçiliğimiz ve Reykjavik Fahri Başkonsolosumuz ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, muhatabına, Milli Takımımızın varışından 3 hafta öncesinden ve seyahatin hemen öncesinde tekrar Oslo Büyükelçiliğimiz ve Reykjavik Fahri Başkonsolosumuz tarafından bildirimde bulunulmasına rağmen havaalanında Milli Takımımıza yönelik muamelelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

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