Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları) Artık İsrail'in bu pervasızlığına 'dur' demek gerekiyor. Kutsal mekanlarımıza bu kadar pervasızca saldırmalarını biz kabullenemeyiz ve tüm dünyanın buna tepki göstermesi

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