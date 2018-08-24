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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İdlib'de askeri bir çözüm felaket olur

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İdlib'de askeri bir çözümün felaket olacağını söyledi.

24 Ağustos 2018 Cuma 13:13
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İdlib'de askeri bir çözüm felaket olur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Suriye ile ilgili olarak, "Ateşkesi devam ettirmek için (Rusya'yla) çalışmaya devam etmemiz lazım." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, "İdlib çatışmasızlık alanının korunması insani açıdan, terörle mücadele açısından önemlidir" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, İdlib'de askeri bir çözümün felaket olacağını kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da yaptığı açıklamada, "Türk vatandaşlarına vize uygulamasında kolaylaştırmalar için ortak istişare mekanizması kurulmasında anlaştık." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 13:13
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Sergey Lavrov
  3. Anadolu Ajansı

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