0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ’24 Nisan’ kararnamesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Fransız Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını açıkça ihlal ediyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ’24 Nisan’ kararnamesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Fransız Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını açıkça ihlal ediyor" dedi.

11 Nisan 2019 Perşembe 12:28
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ’24 Nisan’ kararnamesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Fransız Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını açıkça ihlal ediyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ’24 Nisan’ kararnamesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Fransız Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını açıkça ihlal ediyor" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 12:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    1. Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini..
    2. AVM ciro endeksi yüzde 18,1’lik artış..
    3. Kocaeli’de kaza yapan tır D-100’de..
    4. Kadınlarda göz kuruluğuna dikkat
    5. Akıncı Üssü davası
    6. Sel ve afetlere tam teşekküllü özel..
    7. Kayseri Emniyeti’nin aranan şahıslara..
    8. “Türkiye Gençlik Ödülleri” sahiplerini..
    9. İngiltere polisi, Wikileaks’ın..
    10. "Eğitimin temel kavramlarını gözden..
    11. TKDK Kars’ta çok sayıda sektöre destek..
    12. Türkan Şoray Kültür Merkezi, Dünya..
    13. 6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri..
    14. Tüketici artık marka tercihi yaparken..
    15. GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu..
    16. Başkan Özlü vatandaşın güvenoyunu aldı
    17. DÜ’de ’Sahipsiz hayvanların sorunları..
    18. Salihli’de yeni dönemin ilk meclis..
    19. Arayıcı’dan 11 Nisan kutlaması
    20. Haliliye Belediyesi’nden kurtuluş klibi
    Komedyenden tepki çeken seçim yorumu!
    Komedyenden tepki çeken seçim yorumu!
    Tartışmaları bitirecek oy sayma programı! Hata payı milyonda bir
    Tartışmaları bitirecek oy sayma programı! Hata payı milyonda bir
    Bakan Albayrak yeni reform paketini açıkladı
    Bakan Albayrak yeni reform paketini açıkladı
    Sudan'da darbe girişimi
    Sudan'da darbe girişimi
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı

    Günün Karikatürü

    11 Nisan 2019
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!