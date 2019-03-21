Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(FETÖ'nün darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerler) Darbeden çok çekmiş bir Yunanistan'ın hemen iade etmesi gerekiyordu ama olmadı, siz de biz de biliyoruz ki bu kişiler darbeciydi. O gece askeri helik

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