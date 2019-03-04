0553 313 94 23

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Etrafımız ateş çemberi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu Türkiye'nin isim vermeden bazı Müslüman ülkeleri eleştirdi.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:04
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Etrafımız ateş çemberi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu Türkiye'nin isim vermeden bazı Müslüman ülkeleri eleştirdi.

Çavuşoğlu, Suriye'de çözüm için Türkiye'nin çok çaba sarfettiğini belirtti.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Amerika'dan, İsrail'den korkan Müslüman ülkelerin yalpalamaya başladığını görüyoruz hatta Filistinlilere 'Siz de sesinizi fazla çıkarmayın' diye baskı yapan bazı ülkeler var. Müslüman ülkeden bahsediyorum, Amerika'dan bahsetmiyorum. Bunlar mı Kudüs'e sahip çıkacaklar? Geçtiğimiz 2 yılda İslam zirvelerinde ve BM Genel Kurulunda ABD ve İsrail'e karşı ezici çoğunlukla karar aldırırken bu ülkelerin korkaklığını, ürkekliğini gördük.

Etrafımız ateş çemberi, Suriye'deki yangını söndürmek için ne kadar çaba sarf ettiğimizi her platformda görüyorsunuz. Terörle mücadelesinden tutun da siyasi çözüme kadar, Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesine kadar çok çalışıyoruz, çaba sarf ediyoruz.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:04
  1. Hatay
  2. Mevlüt Çavuşoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    E.Yeni Malatyaspor - M.Başakşehir maçında VAR bozuldu
    1. E.Yeni Malatyaspor - M.Başakşehir..
    2. Şubat ayı dış ticaret rakamları..
    3. Balıkesir'de FETÖ'nün yeniden..
    4. Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice..
    5. "Ankara'da neler yapacağınızı tek tek..
    6. Bakan Kurum: “Kentsel dönüşüm sürecini..
    7. Pendik’te binanın çatı katı alev alev..
    8. Mesut Üner: “Mevcut Belediye..
    9. Serbest piyasada altın fiyatları
    10. Fikret Yeni vizyon projelerini açıkladı
    11. Karbonmonoksit gazından zehirlenen..
    12. İstanbul'da hareketli anlar! 300 bin..
    13. Piyasalarda gün ortası
    14. Mersin’de ’Türk Dünyası Tiyatro..
    15. Elazığ'da kesin aday listesi ilan edildi
    16. Yaşlı adamın parası yola saçıldı,..
    17. Gece kartalları, Malkara sokaklarında..
    18. Amasya'da kesin aday listesi açıklandı
    19. Van’da yarın okullar tatil mi?
    20. Çorum'da kesin aday listesi açıklandı
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Son anket sonuçları açıklandı! İki büyükşehir el değiştiriyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İki büyükşehir el değiştiriyor
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın