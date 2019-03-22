Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Dış politikasını insani değerler üzerine kuran bir ülke ve İİT Zirve Dönem Başkanı olarak tüm dünyaya bir çağrıda bulunuyoruz. Gelin İslam düşmanlığını, hoşgörüsüzlüğü, ırkçılığı ve terörizmi kapsamlı bir şekilde ele al

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