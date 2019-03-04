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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP'nin içinde DHKP-C'liler var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "CHP'nin içinde DHKP-C'liler var. Geçtiğimiz seçimle birlikte bunlar meclise de girdiler. CHP'nin içinde teröristlerin cenazesine giden milletvekili var. Bu nedir biliyor musunuz? İktidara gelemeyen partilerin marjinalleşmesidir. Avrupa'da şu anda aşırı sağda ve aşırı solda marjinalleşen partiler gibi CHP de yıllarca darbelerden umut bekledi ve (demokratik olmayan yollardan iktidara gelirim) diye hayal etti, olmayınca marjinalleşmeye başladı. Şimdi tek umudu teröristler." dedi.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:25
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP'nin içinde DHKP-C'liler var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "CHP'nin içinde DHKP-C'liler var. Geçtiğimiz seçimle birlikte bunlar meclise de girdiler. CHP'nin içinde teröristlerin cenazesine giden milletvekili var. Bu nedir biliyor musunuz? İktidara gelemeyen partilerin marjinalleşmesidir. Avrupa'da şu anda aşırı sağda ve aşırı solda marjinalleşen partiler gibi CHP de yıllarca darbelerden umut bekledi ve (demokratik olmayan yollardan iktidara gelirim) diye hayal etti, olmayınca marjinalleşmeye başladı. Şimdi tek umudu teröristler." dedi.

Çavuşoğlu, beraberinde partililerle AK Parti Yayladağı Belediye Başkan Adayı Mustafa Sayın'ın seçim-irtibat ofisini ziyaret etti.

Burada konuşan Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Cumhur İttifakı pazara kadar değil mezara kadar." sözünü anımsatarak, Türkiye'yi hedeflerine ulaştırıncaya kadar ittifakın süreceğini söyledi.

Cumhur İttifakı dışında başka bir ittifakın da bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Her ittifakta demokrasinin gereği siyasi partiler olabilir. Bizim buna bir itirazımız yok. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle artık meclis seçimlerinde de ittifak oluyor, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de olabilir, gayet doğal. Herkes istediğiyle ittifak kurar. Bizim itiraz ettiğimiz şey zillet ittifakının içinde terör örgütlerinin olmasıdır. Soruyorum size HDP, PKK'nın kontrolünde bir parti değil mi? PKK'dan emir almadan bir adım atabilir mi? Bakıyoruz CHP'nin bazı adayları, HDP'li adaylar ve sürekli HDP propagandası yapıyor. Bunu neyle izah edeceksiniz? CHP'nin içinde DHKP-C'liler var. Geçtiğimiz seçimle birlikte bunlar meclise de girdiler. CHP'nin içinde teröristlerin cenazesine giden milletvekili var. Bu nedir biliyor musunuz? İktidara gelemeyen partilerin marjinalleşmesidir. Avrupa'da şu anda aşırı sağda ve aşırı solda marjinalleşen partiler gibi CHP de yıllarca darbelerden umut bekledi ve (demokratik olmayan yollardan iktidara gelirim) diye hayal etti, olmayınca marjinalleşmeye başladı. Şimdi tek umudu teröristler."

- "Tüm teröristler bu ittifakın içinde"

Bazı İYİ Parti'lilerin çözüm süreci konusunda eleştiri getirdiğini belirten Çavuşoğlu, bu sürecin suistimal edildiğini anlatarak, "Türkiye'yi bölmek için faaliyetlerini arttırdılar. Ondan sonra ne yaptık? Tepelerine bindik, çukurlarına gömdük, dağlarda inlerine gömdük." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kardeşim ben bu tehlikeyi gördüm tepelerine bindim. Sen bunu göre göre şimdi aynı koalisyonun içinde oluyorsan bu eleştiriyi de kabul edeceksin. Zillet ittifakının içinde ne kadar terör örgütü varsa, ne kadar hain varsa, ne kadar bölücü varsa var. Hepsi var. Tüm teröristler, tüm bölücüler, FETÖ'sü, PKK'sı, YPG'si, DHKP-C'si, TİKKO'su hepsi bu ittifakın içinde. İçeride ve dışarıda ne kadar hain varsa bu ittifakın içinde."

Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın vatan, millet, bayrak için şehit olmaya hazır bulunanlardan kurulduğunu dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Ben siyasi partilere bir şey demiyorum. CHP'ye, İP'ye bir şey demiyorum. Ama bunların yanı başında var işte. Ne diyor? (Kürdistan'da kazanacağız, diğer yerlerde yıkacağız.) Kimi yıkacağız? (AK Parti ve MHP'yi.)" ifadesini kullandı.

- "Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur"

Hatay'da büyükşehirin belediyecilik faaliyetlerini eleştiren Çavuşoğlu, "Hatay'ın halini görüyoruz. Şimdi her şeyin değişme zamanı gelmiştir. 31 Mart'ta Hatay'da yeni bir sayfa açılacak." diye konuştu.

Çavuşoğlu, zorluklardan bahsettiğini ve bunların her zaman olabileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Şundan emin olun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Cumhur İttifakı'yla beraber üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Şu anda kontrolümüzün dışında olan hiçbir şey de yoktur çünkü Türkiye Cumhuriyeti artık sahada çok güçlüdür. Sahada güçlü olduğu kadar masada da güçlüdür. Sahadaki kazanımlarımızın hiçbirini artık masada kaybetmiyoruz. Artık o Türkiye geride kaldı. Başımızda lider var, liderin kadroları var. Şimdi Cumhur İttifakı ile gücümüzü de birleştirdik, arttırdık. Bundan sonra çok daha iyi olacağız. Hiç merak etmeyin siz."

- Bayırbucak Türkmenlerine ziyaret

Çavuşoğlu, daha sonra Bayırbucak Türkmenlerinin kaldığı YİBO geçici barınma merkezini ziyaret etti.

Burada Türkmen temsilciler ve kamp idarecileri tarafından karşılanan Çavuşoğlu, ardından kamp içindeki okulu ziyaret etti, çocuklara oyuncak dağıttı.

Kamp sokaklarında dolaşarak buradakilerle selamlaşan Çavuşoğlu, misafir çadırında Türkmen temsilcileri dinledi.

Çavuşoğlu, ardından Türkmen bir aileye misafir olarak onlarla sohbet etti.

 

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:25
  1. Hatay

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