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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugüne kadar Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda nasıl teröristleri temizlediysek DEAŞ, PKK, YPG, El Nusra fark etmez terörist teröristtir. Bundan sonra da sınırımızın ötesindeki YPG, PKK teröristlerini temizleyeceğiz. Öyle de

15 Şubat 2019 Cuma 15:34
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugüne kadar Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda nasıl teröristleri temizlediysek DEAŞ, PKK, YPG, El Nusra fark etmez terörist teröristtir. Bundan sonra da sınırımızın ötesindeki YPG, PKK teröristlerini temizleyeceğiz. Öyle de

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:34
  1. Dışişleri Bakanı

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