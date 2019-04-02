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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün teröristlere karşı dimdik duruyor ve dünyaya şu mesajı veriyoruz; pompalamaya çalıştığınız kin, nefret, korku ve şiddet sarmalında yok olup gideceksiniz."

02 Nisan 2019 Salı 17:33
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün teröristlere karşı dimdik duruyor ve dünyaya şu mesajı veriyoruz; pompalamaya çalıştığınız kin, nefret, korku ve şiddet sarmalında yok olup gideceksiniz."

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 17:33
  1. Çavuşoğlu

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