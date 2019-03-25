Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün Suriye rejimiyle ilişkilerimizin bu boyutta olması, böyle bir kararı (ABD'nin Golan Tepeleri kararı) kabul etmemizi gerektirmez. Tam tersi Türkiye Cumhuriyeti, her zaman ilkeli tutum sergilemiştir. Buralar Suriye'

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