Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün gerçekten en büyük hedefimiz ve çalışmalarımız, dünyanın her yeriyle ticaretimizi artırmak yönündedir. Türk ürünlerinin girmediği bir ülke bile kalmadı. Bu çok önemli. Bu, girişimci iş dünyamızın başarısıdır."

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