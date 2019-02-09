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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu seçimde hakim olan ideoloji değil, hakim olan vatan, millet sevgisidir. Milletimiz vatanını, milletini seven partilere, adaylara oy verme eğiliminde. Adına 'millet ittifakı' diyorlar ama bize göre illet ittifakı. Çün

09 Şubat 2019 Cumartesi 13:36
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu seçimde hakim olan ideoloji değil, hakim olan vatan, millet sevgisidir. Milletimiz vatanını, milletini seven partilere, adaylara oy verme eğiliminde. Adına 'millet ittifakı' diyorlar ama bize göre illet ittifakı. Çün

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 13:36
  1. Antalya
  2. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

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