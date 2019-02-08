Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(BM'nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu) "Raportörün burada özellikle bulguları bizim bugüne kadar tespitlerimizle örtüşüyor bu da önemli"
08 Şubat 2019 Cuma 18:14
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