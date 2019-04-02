Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu’nda "Ayrımcılık ve terörün her türü küresel tehdittir. İslam düşmanlığını, Antisemitizm, Hristiyan karşıtlığını da insanlık suçu olarak görüyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu’nda "Ayrımcılık ve terörün her türü küresel tehdittir.02 Nisan 2019 Salı 17:33
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu’nda "Ayrımcılık ve terörün her türü küresel tehdittir. İslam düşmanlığını, Antisemitizm, Hristiyan karşıtlığını da insanlık suçu olarak görüyoruz" dedi.
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