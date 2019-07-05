Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Ayın 11'inde Srebrenitsa soykırımı ile ilgil Avrupa Konseyi'nde anma töreni düzenleyeceğiz. Avrupa Konseyi, bugüne kadar Holokost ve tarihte yaşanan diğer olumsuz gelişmeleri anıyordu. Srebrenitsa soykırımını ilk defa a

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