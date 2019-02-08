Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 'çukur' olaylarına ilişkin kararı) Buna benzer sanırım 30'dan fazla dava vardı, diğer başvurulara da emsal teşkil edecek bir karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıktı. Dolayısıyl

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