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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Askeri müdahale yerine BM'nin düzenlediği konferans yoluyla Libya'nın birliği ve beraberliği sağlanmalıdır"

09 Nisan 2019 Salı 20:39
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Askeri müdahale yerine BM'nin düzenlediği konferans yoluyla Libya'nın birliği ve beraberliği sağlanmalıdır"
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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 20:39
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