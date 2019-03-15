- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(AP'nin Türkiye raporu) AP'nin sağduyulu bir karar aldığını söylememiz mümkün değil ama ilk defa kabul edilemez rapor aleyhinde oy verenlerin sayısının arttığını görmek de, AP'de de sağduyulu siyasetçi sayısının arttı

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