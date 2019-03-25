Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Amerika'nın hukuk tanımaz, uluslararası hukuku tanımaz kararlarını biz kabul etmiyoruz. Uluslararası hukuku hiçe sayan ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan adımları ardı ardına görmeye başladık. Önce büyükelçil

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