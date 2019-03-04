Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Amerika'dan, İsrail'den korkan Müslüman ülkelerin yalpalamaya başladığını görüyoruz hatta Filistinlilere 'Siz de sesinizi fazla çıkarmayın' diye baskı yapan bazı ülkeler var. Müslüman ülkeden bahsediyorum, Amerika'dan b

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