Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(ABD'nin Golan Tepeleri kararı) Türkiye, bu konuda sonuna kadar gereğini yapacaktır, uluslararası camiayla bir hareket edecektir çünkü tek taraflı atılan bu adımları desteklemiyoruz, doğru bulmuyoruz, kabul etmiyoruz. B

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