Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(ABD'nin Golan Tepeleri kararı) Bu imza İsrail'in işgalini meşrulaştırmaz. Öyle görüyoruz ki Trump'ın bu imzası güya şu anda seçim öncesinde zor durumda olan Netanyahu'ya adeta bir seçim hediyesidir. Yolsuzlukla sorgula

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