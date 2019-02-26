Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD’nin çekilme kararından sonra farklı tutumlar konuşuldu, paylaşıldı. Esasen bu ABD’nin tam anlamıyla bir stratejisinin olmadığını gösteriyor. Kendilerine bu konuda yardımcı olmaya çalıştık. Burada anlayışımızın da ör IHAAW143608-SIY/26-02-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD’nin çekilme kararından sonra farklı tutumlar konuşuldu, paylaşıldı.

IHAAW143608-SIY/26-02-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD’nin çekilme kararından sonra farklı tutumlar konuşuldu, paylaşıldı. Esasen bu ABD’nin tam anlamıyla bir stratejisinin olmadığını gösteriyor. Kendilerine bu konuda yardımcı olmaya çalıştık. Burada anlayışımızın da örtüşmesi gerekiyor, çalışma grubu da zaten bu amaçla toplanıyor" dedi.26.02.2019 14:36:08TSINNNN

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.