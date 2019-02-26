Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD’nin çekilme kararından sonra farklı tutumlar konuşuldu, paylaşıldı. Esasen bu ABD’nin tam anlamıyla bir stratejisinin olmadığını gösteriyor. Kendilerine bu konuda yardımcı olmaya çalıştık. Burada anlayışımızın da ör
IHAAW143608-SIY/26-02-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD’nin çekilme kararından sonra farklı tutumlar konuşuldu, paylaşıldı.26 Şubat 2019 Salı 14:41
IHAAW143608-SIY/26-02-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD’nin çekilme kararından sonra farklı tutumlar konuşuldu, paylaşıldı. Esasen bu ABD’nin tam anlamıyla bir stratejisinin olmadığını gösteriyor. Kendilerine bu konuda yardımcı olmaya çalıştık. Burada anlayışımızın da örtüşmesi gerekiyor, çalışma grubu da zaten bu amaçla toplanıyor" dedi.26.02.2019 14:36:08TSINNNN
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