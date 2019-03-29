Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(ABD Senatosuna, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının transferlerinin durdurulmasını öngören yasa tasarısının sunulması) Prensip olarak iki ülke arasındaki anlaşm

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