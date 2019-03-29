Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(ABD Senatosuna, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının transferlerinin durdurulmasını öngören yasa tasarısının sunulması) Prensip olarak iki ülke arasındaki anlaşm
29 Mart 2019 Cuma 12:10
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 12:10
YORUM YAZ