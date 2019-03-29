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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(ABD Senatosuna, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının transferlerinin durdurulmasını öngören yasa tasarısının sunulması) Prensip olarak iki ülke arasındaki anlaşm

29 Mart 2019 Cuma 12:10
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(ABD Senatosuna, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının transferlerinin durdurulmasını öngören yasa tasarısının sunulması) Prensip olarak iki ülke arasındaki anlaşm

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 12:10
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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