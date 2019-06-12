0553 313 94 23

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

"Tarih okuyun, tarih bilen insanlar ülkenin geleceğine daha iyi yön veriyor. Doğru kaynaklardan okuyalım. Maalesef bizim çocukluğumuzda tarihteki birçok konular bize çok yanlış anlatıldı. Doğru kaynaklardan tarihi öğrenemedik, hep yönlendirme"

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:55
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üniversite öğrencilerine tarih okumalarını önererek, "Tarih okuyun, tarih bilen insanlar ülkenin geleceğine daha iyi yön veriyor. Doğru kaynaklardan okuyalım. Maalesef bizim çocukluğumuzda tarihteki birçok konular bize çok yanlış anlatıldı. Doğru kaynaklardan tarihi öğrenemedik, hep yönlendirme." dedi.

Çavuşoğlu, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesindeki diploma takdim töreninde, Türkiye'de gerçek anlamda eğitim için kurulan üç vakıftan bir tanesinin Hamdullah Emin Paşa Vakfı olduğunu söyledi.

Vakıf bünyesinde beş yıl önce ektikleri tohumların meyvesini bugün topladıklarına değinen Çavuşoğlu, Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinden mezun olan tüm öğrencileri tebrik etti.

Kendisinin de 35 yıl önce Hamdullah Emin Paşa Vakfı Lisesinin ilk mezunu olduğunu aktaran Çavuşoğlu, ilk mezun olmanın avantajlarını da zorluklarını da çok iyi bildiğini dile getirdi.

Üniversitenin büyüme aşamasında bugünkü mezunların katkılarını da beklediklerini anlatan Çavuşoğlu, üniversitenin daha da büyümesi için çaba sarf edeceklerini, yeni bölümler, fakülteler açılacağını ve ilave bina yapılacağını bildirdi.

Bir üniversite kurmanın kolay olmadığına işaret eden Çavuşoğlu, "Zordu ama başardık. Kurulan bir üniversiteyi ayakta tutmak ve büyütmek daha da zor, bunu da hep beraber başaracağız." diye konuştu.

Çavuşoğlu, üniversitenin kurulmasına ve bugünlere gelmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

- "İnandığınız yoldan vazgeçmeyin"

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Kendilerinize bir yol çizmişsinizdir. İnandığınız yoldan vazgeçmeyin, koyduğunuz hedeften asla vazgeçmeyin. Belki ilk denemelerinizde başarılı olmayabilirsiniz ama inandığınız yolda kararlılıkla yürüyebilirseniz hedefinize mutlaka ulaşırsınız. Hiç bir zaman karamsar olmayın. Üniversitenin eğitim dili İngilizce. Öğrencilere yabancı dillerini çok iyi geliştirmelerini öneriyorum. Küresel dünyadaki gelişmeleri çok iyi takip etmelerini ve iletişime önem vermelerini öneriyorum. Her şey insan odaklıdır. Çevrenizle ve insanlarla iyi ilişkiler kurun. Ben iyi ilişkiler kurmanın çok faydasını gördüm, hayatımın her kademesinde, en çok da siyasette gördüm. Ne iş yaparsanız yapın en iyisini yapmaya çalışın."

Kendisinin eğitimini tamamlarken babasının çiftliğinde de çalıştığına değinen Çavuşoğlu, hayatı boyunca yaptığı her işin en iyisini yapmaya çalıştığını, bunun da çok faydasını gördüğünü söyledi.

- "Tarihi doğru kaynaklardan okuyalım"

Öğrencilere hayatı ciddi almalarını ancak pozitif enerjilerini de kaybetmemelerini tavsiye eden Mevlüt Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Tarih okuyun, tarih bilen insanlar ülkenin geleceğine daha iyi yön veriyor. Doğru kaynaklardan okuyalım. Maalesef bizim çocukluğumuzda tarihteki birçok konular bize çok yanlış anlatıldı. Doğru kaynaklardan tarihi öğrenemedik, hep yönlendirme. O yüzden doğru kaynaklardan tarihimizi ve dünya tarihini iyi okuyalım."

Çavuşoğlu, öğrencilere spor, müzik gibi bir alanda hobi edinmelerini önerdi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da ülkenin hedeflerine iyi yetişmiş genç nesillerin ulaştıracağını, gençlerin, çocukların eğitiminin çok önemli olduğunu vurguladı.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:55
  1. Alanya
  2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  3. diploma
  4. tören

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mülteci ve Türk çocukları etkinlikte doyasıya eğlendi
    1. Mülteci ve Türk çocukları etkinlikte..
    2. Sıtma alarmı! Milyonlarca kişi tehdit..
    3. Havada trafik arttı, gecikme azaldı
    4. Gümüşhane Yeni Şehir Stadyumu’nda..
    5. Engelli araç şarj istasyonunu..
    6. Jandarma 180’nci yaşını kutlayacak
    7. DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 18..
    8. ADÜ Öğretim Üyesine ‘Seçkin Hakem’..
    9. Park halindeki araçta çıkan yangın..
    10. Piyasalarda gün ortası
    11. "Çocuklarımızın geleceği için asla ve..
    12. "Silahlı maganda" lazer teknolojisiyle..
    13. Balık yedikten sonra süt içmek..
    14. İstanbul'da hırsızlık operasyonu
    15. GESMEK’ten muhteşem konser
    16. Mardin’de tarihi geçmiş 500 kilogram..
    17. İlçe güvenlik ve muhtarlar toplantısı..
    18. İran'dan Almanya Dışişleri Bakanı..
    19. Validen gazetecileri kıskandıran..
    20. Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!