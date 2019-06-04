0553 313 94 23

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

"Ramazan Bayramı'nın milletimize, tüm İslam alemine, ümmete, barış, huzur getirmesini Cenabı Allah'tan diliyorum"- "Özellikle zulüm altında yaşayan, savaşlardan dolayı ve diğer sebeplerden dolayı zor şartlar altında yaşayan Müslüman kardeşlerimize inşallah Rabbimin inayetiyle barış ve huzur gelir"

04 Haziran 2019 Salı 07:56
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı'nın millete, tüm İslam alemine, ümmete, barış, huzur getirmesini Allah'tan dilediğini bildirdi.

Çavuşoğlu, bayram namazını Antalya'nın Alanya ilçesindeki Türkler Mahallesi Arabi Camisi'nde kıldı. Camidekilerle bayramlaşan Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Bayram namazını kendi köyünde, mahallesinde hem büyükleriyle hem de Türkiye'nin her yerinden tatil için gelen vatandaşlarla eda ettiğini, bayramlaştığını anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Ramazan Bayramı'nın milletimize, tüm İslam alemine, ümmete barış, huzur getirmesini Cenabı Allah'tan diliyorum. Özellikle zulüm altında yaşayan, savaşlardan dolayı ve diğer sebeplerden dolayı zor şartlar altında yaşayan Müslüman kardeşlerimize inşallah Rabbimin inayetiyle barış ve huzur gelir. Dünyada 70 milyondan fazla insan evini, ülkesini terk etmiş durumda. Rabbim inşallah onları da ülkelerine, evlerine, huzurla, barış içerisinde dönmeyi nasip eder. Bu vesileyle ülkemizin ve milletimizin yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, akrabalarımızın ve tüm ümmetin bayramını kutluyorum."




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 07:56
  1. - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Alanya
  3. cami
  4. Namaz
  5. Ramazan Bayramı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çelik:"İslam dünyasında büyük acılar çekiliyor"
    1. Çelik:"İslam dünyasında büyük acılar..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
    3. Bakan Kurum, hemşehrileriyle bayramlaştı
    4. Erdoğan, askerlere hitap etti
    5. Ramazan Bayramı kutlanıyor
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pençe..
    7. Konteyner kentte buruk bayram
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akar'la yaptığı..
    9. Bakan Soylu açıkladı… Öldürülen o..
    10. Uçuruma yuvarlandı korna çalarak..
    11. Batman ve Siirt'te bayram namazı
    12. Hatay’da mezarlıklar doldu taştı
    13. Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci’den..
    14. Erzincan’da toplu bayramlaşma
    15. AK Parti’li İrfan Kartal’dan bayram..
    16. Anadolu’nun ilk camisinde bayram namazı
    17. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da
    18. Hatay’da kayalık arazide ot yangını
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını..
    20. Yüksekova’da mezarlık ziyareti
    21. Karamollaoğlu bayram namazını..
    22. Meteoroloji açıkladı dikkat! Bayramda..
    23. Otomobilin çarptığı genç öldü
    24. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
    25. Binali Yıldırım, bayram namazını Mimar..
    26. BEÜ’de yeni açılan bölüm ve..
    27. Denizli’de bayram namazı
    28. HDP yine bildiğiniz gibi… Tam kadro..
    29. Kuşadası’nda Ülkü Ocakları 15 bin..
    30. Başkan Günel, partililerle bayramlaştı
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Akit'e atılan çamurun ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Murat Alan' açıklaması
    Akit'e atılan çamurun ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Murat Alan' açıklaması

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...