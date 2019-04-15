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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "Notre Dame" mesajı

15 Nisan 2019 Pazartesi 23:03
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "Notre Dame" mesajı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına ilişkin, "Dünya Mirası’na ait bu mimari şaheserin tahrip olması tüm insanlık için büyük bir felaket." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Paris’teki Notre Dame Katedrali’ndeki yangını büyük üzüntüyle izliyoruz. Dünya Mirası’na ait bu mimari şaheserin tahrip olması tüm insanlık için büyük bir felaket."

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 23:03
  1. Dışişleri Bakanı
  2. Mevlüt Çavuşoğlu
  3. sosyal medya hesabı

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