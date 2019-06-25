Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan milli tenisçi Soylu'ya tebrik Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz'deki Uluslararası Ladies Open turnuvasında şampiyonluk kazanan milli tenisçi İpek Soylu'yu kutladı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz'de düzenlenen Uluslararası Ladies Open turnuvasında şampiyonluk elde eden milli tenisçi İpek Soylu'yu tebrik etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Portekiz'in Figueira da Foz şehrinde düzenlenen ve 25 bin dolar ödüllü turnuvada şampiyon olan Soylu'yu telefonla arayarak kutladı. Soylu, turnuvada, Kanadalı rakibi Katherine Sebov'u 6-7, 7-6, 6-3'lük setler sonucunda 2-1 yenerek kariyerindeki 12'inci tekler şampiyonluğuna imza atmıştı.

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