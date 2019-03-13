Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail'e tepki

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsrail'in Başbakanı Cumhurbaşkanımıza niye saldırıyor? Çünkü bu milletin gür sesi olarak, Türkiye Cumhuriyetinin başkanı olarak Cumhurbaşkanımız tepki gösteriyor. İslam İşbirliği Teşkilatının Başkanı olarak tepki gösteriyor." dedi.

Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı MHP Kemer Belediye Başkan Adayı Yusuf Üras'ın Akdeniz Bulvarı'ndaki Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaretinde, Antalya'nın her yerindeki Cumhur İttifakı adaylarını desteklediklerini, hepsiyle birlikte çalıştıklarını söyledi.

AK Parti ve MHP'nin il, ilçe, kadın ve gençlik kollarının da gece gündüz çalıştığını aktaran Çavuşoğlu, Antalya'yı kalkındırmak istediklerini dile getirdi.

Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi hak ettiği yere ulaştırmak için çalıştıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, bugün dünyada büyük zorlukların olduğunu ifade etti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizde beklentisi olan, sürekli Türkiye'den umudu olan mazlumlar var. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, soydaşlarımız, akraba topluluklarımız var. Onlara da yardım etmemiz lazım. 1,8 milyar ümmetin umudu olduğumuz unutmamamız lazım. Kudüs'te El Aksa Camisi'ne İsrail askerleri o pis postallarıyla girdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan başka, Cumhur İttifakı'ndan yani Türkiye'den başka tepki gösteren birisi var mı? Hani İslam İşbirliği Teşkilatı içerisinde 57 ülke vardı. Niye sessizler? Çünkü onların öyle bir derdi yok. Onlar İsrail ve ABD'den korkarlar, ses çıkaramazlar. Ama biz kutsal davamıza sahip çıkmamız lazım. Biz çıkmazsak kutsal davalarımıza kimse sahip çıkmaz.

İsrail'in Başbakanı Cumhurbaşkanımıza niye saldırıyor? Çünkü Cumhurbaşkanımız bu milletin gür sesi olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanı olarak tepki gösteriyor, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın başkanı olarak tepki gösteriyor. İsrail Başbakanı bugün yolsuzluk ve rüşvetten sorgulanıyor. İsrail de önümüzdeki seçimlerde prim toplayabilmek için Türkiye'ye saldırıyor, kutsal mekanlarımıza saldırıyor. Maalesef dünyada sessiz. Bazı dışişleri bakanlarıyla görüştük. Onlara da söyledim. Türkiye'de çok sayıda ibadet yerleri var. Akdamar'da Ermeni Kilisesi'ni restore ettik. Geliyorlar, orada ibadet yapıyorlar. İstanbul'da şimdi Süryaniler için bir kilise yapıyoruz. Ortodoks Kilisesi, restore edilip açıldı. Edirne'de Sinagog restore edildi, ibadete açıldı. Biz kendimize, inancımıza güveniyoruz. Herkesin inancına da saygı duyuyoruz. Ne demek camilere pervasızca girmek."

(Sürecek)







