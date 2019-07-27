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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ezidilerin yeni ruhani lideri Beg'e tebrik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "Türkiye, PKK'nın terörist eylemleri başta olmak üzere, tüm tehditlere karşı Ezidilerin yanında olmayı sürdürecek"

27 Temmuz 2019 Cumartesi 17:29
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ezidilerin yeni ruhani lideri Beg'e tebrik

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ezidilerin ruhani liderliğine seçilen Hazım Mir Tahsin Beg'i tebrik etti.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hazım Tahsin Beg'i Ezidi Miri seçilmesi nedeniyle tebrik ediyorum. Türkiye, PKK'nın terörist eylemleri başta olmak üzere, tüm tehditlere karşı Ezidilerin yanında olmayı sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Ezidilerin ruhani liderlik görevini 1944'te yürütmeye başlayan Mir Tahsin Beg'in geçen ocak ayında vefat etmesi üzerine, yerine bugün aile içinden yapılan seçimle oğlu Hazım Beg getirildi.

Irak'ın Duhok kentinin Baadre kasabasında 1963'te dünyaya gelen Hazım Beg, 1989'dan bu yana Almanya'da ikamet eden babasının görevlerini vekaleten Irak'ta yürütüyordu.

Bağdat Üniversitesi Tarım Fakültesi mezunu olan Hazım Beg, 2009'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi'nde bir dönem milletvekili görevinde bulunmuştu.

Ezidilerin ruhani liderliğini 75 yıl yapan baba Mir Tahsin Beg, 28 Ocak'ta Almanya'nın Hannover kentinde böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

- Ezidiler kimdir?

Tarihi kaynaklara göre dünyada yaklaşık 800 bin nüfusa sahip dini bir topluluk olan Ezidiler, çoğunlukta Irak'ın Musul kenti ve Duhok vilayetleriyle Almanya, Suriye, Türkiye, Gürcistan ve Ermenistan'da yaşıyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın Ağustos 2014'te Musul'u ele geçirmesinden sonra burada yaşayan Ezidiler, Türkiye'nin yanı sıra Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine göç etmek zorunda kaldı.

Ezidiler, Yahudi, Hristiyanlık ve İslam'da yoldan çıktığı ve kötülüğün simgesi olduğuna inanılan İblis adlı meleğin kutsal ve iyi bir melek olduğuna inanıyor.

Ezidiler, "Tanrı tarafından seçilmiş" bir halk olduklarına inanıyor ve birçoğu Şeyh Adi'nin vahiy aldığını kabul ediyor. Melek Tavus'u ise "şeytan" olarak değil, Azda'nın (Allah'ın) doğruyu yanlışı göstermek için gönderdiği bir elçi olarak görüyorlar. Bu yüzden "şeytan" adını hiç kullanmıyorlar. Kendilerinin, "şeytana tapanlar" olarak anılmasını da reddediyorlar. Onlar için Melek Tavus, (ateşten olma şeytan) yedi meleğin en yücesi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 17:29
  1. ezidiler
  2. Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Mir Tahsin Beg
  4. tebrik

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