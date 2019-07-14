Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz diplomasisi

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Doğu Akdeniz konusunda telefon diplomasisi sürüyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bu telefon görüşmelerinde Doğu Akdeniz konusunun ele alındığı belirtildi. Çavuşoğlu, cuma günü de mevkidaşları Slovak Miroslav Lajcak, Kırgız Çıngız Aydarbekov, Sloven Miro Cerar, Rumen Theodor Viorel Melescanu ve Maltalı Carmelo Abela ile Doğu Akdeniz konusunda telefon görüşmeleri yapmıştı.

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