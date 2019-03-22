Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zambiyalı mevkidaşı Malanji ile görüştü
22 Mart 2019 Cuma 21:27
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Malanji ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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