Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zambiyalı mevkidaşı Malanji ile görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Malanji ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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