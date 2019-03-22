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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yükselen ırkçı terörün ayak izlerini geriye doğru izlediğimizde İslam düşmanı, yabancı düşmanı, göçmen düşmanı söylemlerin ve bunları yayan siyasetçilerin ve hatta medyanın sorumluluklarını görüyoruz."

22 Mart 2019 Cuma 09:34
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yükselen ırkçı terörün ayak izlerini geriye doğru izlediğimizde İslam düşmanı, yabancı düşmanı, göçmen düşmanı söylemlerin ve bunları yayan siyasetçilerin ve hatta medyanın sorumluluklarını görüyoruz."

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:34
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