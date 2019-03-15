Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yeni Zelanda'da) İki vatandaşımızın yaralandığını öğrendik. Mustafa Boztaş ve Zekeriya Tuya. Hayati tehlikeleri yok."

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