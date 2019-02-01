0553 313 94 23

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ukrayna'da

Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın Odessa kentindeki "İstanbul Parkı"nı ziyaret etti

01 Şubat 2019 Cuma 17:24
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ukrayna'da

ODESSA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin ile Odessa kentinde bulunan "İstanbul Parkı"nı ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndaki temaslarının ardından, Ukrayna'nın Odessa şehrine geldi.

Çavuşoğlu, burada Ukraynalı mevkidaşı Klimkin ile İstanbul Parkı'nı ziyaret ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstanbul Parkı, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve dönemin İstanbul Büyükşehir Başkanı Kadir Topbaş'ın katılımıyla İstanbul ve Odessa’nın Kardeş Şehir Protokolü'nün 20. yılında, 26 Mayıs 2017'de açılmıştı.

Park, Odessa’nın en önemli simgelerinden Potemkin Merdivenleri'nin yanında bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 17:24
  1. DışişleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. İstanbul Parkı ziyareti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ürdün Kralı Abdullah Türkiye'ye geliyor
    1. Ürdün Kralı Abdullah Türkiye'ye geliyor
    2. "Hedefimiz 7 milyar fidan dikmek"
    3. Samsun'da DAEŞ operasyonu! Gözaltılar..
    4. AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında
    5. GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik..
    6. Antalya'da karla mücadele
    7. Kapalıçarşı'da altın
    8. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ukrayna'da
    9. 89 yaşındaki Arısoy 74 yıldır kulaç..
    10. Zeki Başaran kimdir nerelidir? Saadet..
    11. Samsun'da DEAŞ operasyonu
    12. Son 48 yılın rekoru kırıldı! Türkiye..
    13. YÖK'ten "gayriresmi üniversite..
    14. Döviz kurları
    15. Zırhlı Birlikler darbe davası
    16. Bursaspor, Konyaspor maçında 3 puan..
    17. CarrefourSA’da Chippin’le mobil öde,..
    18. Rusya'dan ABD'nin kararına tehdit gibi..
    19. "İşin ehli adaylarla sahaya indik"
    20. ABD, INF Anlaşması'ndan çekiliyor
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
    Japonya'dan tepki çeken karar! Türkiye'yi dahil etmediler
    Japonya'dan tepki çeken karar! Türkiye'yi dahil etmediler
    İyice zıvanadan çıktı! Erdoğan'a küstah tehdit!
    İyice zıvanadan çıktı! Erdoğan'a küstah tehdit!
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"

    Günün Karikatürü

    01 Şubat 2019
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!