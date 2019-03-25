Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Trump'ın 'Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını' ilan eden başkanlık kararını imzalaması) Biz bu imzaya karşıyız, bu karara karşıyız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil."

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