Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Trump'ın açıklaması) Biz hiçbir tehditten korkmayacağımızı söyledik. Ekonomik tehditle bir yere varılamaz"

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14 Ocak 2019 Pazartesi 12:38
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 12:38
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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