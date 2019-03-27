Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,Tekirdağ'da

TEKİRDAĞ (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Soydaşlarımızın vatandaşlıkla ilgili taleplerine de duyarsız değiliz. Biz Alaska Türkleri dahil Türkiye'de yaşayan soydaşlarımıza yasalar çıkardık, vatandaşlık veriyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, 15 Temmuz Halk Eğitim Merkezindeki konuşmasında yurt dışındaki soydaş ve akraba toplulukları için gece gündüz çalıştıklarını, bunun dış politikalarının önceliklerinden olduğunu söyledi.

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını gün geçtikçe güçlendiğini anlatan Çavuşoğlu, "Eskiden Türkiye Cumhuriyeti Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, Avusturya'dan vatandaşlarımız para gönderecek de Merkez Bankamızda biraz para birikecek diye bakardık. Şimdi tam tersi oldu, yurt dışındaki vatandaşlarımız Türkiye onlar için ne yapacak ona bakıyor. Bu da Türkiye'nin ne kadar güçlendiğinin göstergesidir" diye konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz 100 yıl Evlad-ı Fatihanları ihmal ettik, gönlümüzde ihmal ettiğimizden değil, geçmiş yönetimleri suçladığımızdan da değil, belki onlar bizim yaptığımızdan daha fazlasını yapmak istediler belki diyorum ama Türkiye'nin mecali, dermanı yoktu." dedi.

"Sovyetler Birliği dağıldığı zaman Orta Asya'daki kardeşlerimiz, Türk dünyası, Türkiye'den çok şey bekliyordu ama bu beklentileri karşılayamadık." diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü mecalimiz yoktu. Ha bire siyasi, ekonomik krizler, hükümetler bozuluyor, darbeler oluyor, modern darbeler, post modern darbe girişimleri... O ülkeler istikametlerini başka yerlere doğru yönetmeye başladılar. Yeni yeni Türk Konseyini kurarak, Türk Konseyi Parlamentolar Asamblesini kurarak, TÜRKSOY'u kurarak siyasi, kültürel anlamda Türk dünyasını birleştirmeye başladık, yeni yeni yapıyoruz bunu. İşte en son Özbekistan karar aldı Türk Konseyine üye olacak. Bu sene ekim ayında Azerbaycan'daki zirveye katılacak, öyle bir örgüt oldu ki Türk dünyasını birleştiren, evet 'ben Avrupalıyım, Hristiyanım ama buralardan geldim, ben Türküm' diye Macaristan'da konseye gözlemci yolluyor, Türk Konseyinin Avrupa merkezini de Budapeşte'de açacağız. O zaman gücümüz olmadığı için başaramadık, şimdi gücümüz var, Evlad-ı Fatihanlar bizi 100 yıl bekledi. Neden? Çünkü Osmanlı'dan sonra, Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra kendi derdimizle uğraşırken, ülkeyi kalkındıracağız diye oralara fazla zaman ayıramadık, bugünkü Türkiye olsaydı Bosna Hersek'te soykırımlar olmazdı, Allah rahmet eylesin Turgut Özal 1989'da Bulgaristan'da soydaşlarımız zulme uğrarken mesajlar vermiştir ama bugünkü Türkiye olsa o zulümler olmazdı. O zaman o kadar gücümüz yoktu, uluslararası arenada sesimiz o kadar gür çıkmıyordu, onları eleştirmek için söylemiyorum."

Çavuşoğlu, bugün Türkiye'deki bazı yerel yönetimlerin kentlere yapamadığını Türkiye'nin TİKA aracılığıyla soydaşların yaşadığı ülkelerde yaptığını kaydetti.

- Bulgaristan'la ilişkiler

Geçen günlerde bir din yasası çıkarmaya çalışan Bulgaristan'ın, Türkiye'nin girişimleriyle yasada değişiklikler yapmak zorunda kaldığının altını çizen Bakan Çavuşoğlu, "Yaptıkları taslak, her türlü özgürlük ve haklara karşıydı, hakları ihlal ediyordu. Şimdi oradaki müftülerin bazı borçları var, o borçların karşılığında müftülüğün binalarını satmak istediler, yine temasa geçtim şimdi bir çözüm yolu bulmaya çalışıyorlar, bulmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'la ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Mevlüt Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlişkilerin hukuki zeminini de güçlendiriyoruz. Özellikle sosyal güvenlik dahil her türlü anlaşmaları imzalayarak soydaşlarımızın , vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekenleri yapmak zorundayız. Bulgaristan'la Türkiye arasında ilişkilerin her boyutunu iki komşu olarak ele alıyoruz, bunları ele alırken iki tarafın da çıkarına bir şekilde ele alıyoruz. Dolayısıyla burada yaşayan Bulgaristan'dan gelen kardeşlerimizin de taleplerini biliyoruz. Örneğin vatandaşlık. Bulgaristan çifte vatandaşlığa izin veriyor, sizler buraya gelip yaşıyorsunuz, burada tabii vatandaşlık olmadığı için ister istemez bazı sorunlar oluyor. O soydaşlarımızın buradaki vatandaşlıkla ilgili taleplerine de duyarsız değiliz. Biz Alaska Türkleri dahil Türkiye'de yaşayan soydaşlarımıza yasalar çıkardık, vatandaşlık veriyoruz. İnşallah arkadaşlarımız bir çalışma yapıyorlar, onların getirdikleri, sizlerin buradaki derneklerin önderliğinde getirdikleri listeler dahil gerekli çalışmaları İçişleri Bakanlığımızla yapacağız. O sorunu da kökünden inşallah çözmüş olacağız."

(Bitti)