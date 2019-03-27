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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tekirdağ'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (2)- "İsrail tarafından işgal edilen alanların, sözde İsrail'in toprağı olduğu yönünde alınan karara, 'senin kararın uluslararası hukuka aykırıdır, yok hükmündedir, tanımıyoruz' diyen bir Türkiye var"- "Kim olursa olsun yanlış yapanın karşısında duruyoruz. Adaleti kimseden korkmadan, çekinmeden sağlıyoruz. Bizim bu özelliğimiz 1,8 milyar ümmetin de tek umudu olmamızı sağlamıştır"

27 Mart 2019 Çarşamba 18:40
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tekirdağ'da

TEKİRDAĞ (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Golan Tepeleri kararına ilişkin, "İsrail tarafından işgal edilen alanların, sözde İsrail'in toprağı olduğu yönünde alınan karara, 'senin kararın uluslararası hukuka aykırıdır, yok hükmündedir, tanımıyoruz' diyen bir Türkiye var." dedi.

Çavuşoğlu, Çorlu 15 Temmuz Halk Eğitim Merkezinde göçmen dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, Türkiye'nin dünyanın en "karmaşık ve çetrefilli" coğrafyada bulunduğunu, bu coğrafyada sorunların hiçbir zaman bitmediğini anlattı.

Aslında uluslararası ilişkilerde sorunların hiçbir zaman bitmediğini dile getiren Çavuşoğlu, "Uluslararası ilişkilerde dost da yoktur, düşman da yoktur. Sorun bitmez, bir yerde biter bir yerden başlar. Önemli olan sorunları yönetmek ve kontrol altına almaktır.Girişimci ve insani dış politikamızla dünyanın her yerinde varız. Tabii ki ticaretimizi, yatırımlarımızı arttıracağız. Anlaşmalar imzalayacağız, vizeleri kaldıracağız, ekonomik olarak ne gerekiyorsa yapacağız, yapıyoruz da o yüzden ticaretimiz ve ihracatımız artıyor" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin dünyanın her yerinde bayrağını dalgalandırması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, Afrika'da, Latin Amerika'da ve dünyanın bir çok ülkesinde Türkiye'nin büyükelçilik ve temsilcilik sayısını arttırdığını anlattı.

Türkiye'nin girişimci ve insani politikasını dünyanın her yerinde uyguladığını ve seven, sevmeyen herkesin takdirini kazandığını ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Allah'a şükür. Artık başkalarınca karar alınacak, o kararlara Türkiye uyacak. O devir bitti. Başkalarının aldığı kararlara da 'senin aldığın karar yanlış, o kararı tanımıyorum' diyen güçlü bir Türkiye var. En son ABD'nin Golan Tepeleri kararı... İsrail tarafından işgal edilen alanların, sözde İsrail'in toprağı olduğu yönünde alınan karara, 'senin kararın uluslararası hukuka aykırıdır, yok hükmündedir, tanımıyoruz' diyen bir Türkiye var. Dünyadaki mazlumların umuduyuz."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin kimseye tepeden bakmadığını, her zaman mazlumların ve mağdurların yanında olduğunu kaydederek, en az gelişmiş ülkelerin sorunlarını G20 dahil her türlü platforma taşıdıklarını belirterek, "Dünyadaki mazlumların umuduyuz. İlkeli politikamız, dik duruşumuz, yanlışa yanlış, doğruya doğru dememiz nedeniyle..." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Kim olursa olsun yanlış yapanın karşısında duruyoruz. Adaleti kimseden korkmadan, çekinmeden sağlıyoruz. Bizim bu özelliğimiz 1,8 milyar ümmetin de tek umudu olmamızı sağlamıştır. Bundan rahatsız değiliz, bunun sorumlulukları var biliyoruz. Kutsal davamıza sahip çıkmamız lazım. Kutsal ve milli davalara sahip çıkmamız için de çok güçlü olmamız gerekir. Türkiye'nin yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için çok güçlü olması gerekir. İşte önümüzdeki seçim bu bakımdan çok önemlidir. O yüzden beka diyoruz. Çünkü her seçim bir ülkenin kaderini belirler."

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 18:40
  1. bakan
  2. dış ilişkiler
  3. konuşma
  4. Siyaset

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