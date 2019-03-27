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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tekirdağ'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (1)- "Her parti ittifak kurabilir ama biz ittifakların içinde terör örgütleri görmek istemiyoruz, bizim tek derdimiz bu. Biz içeride ve dışarıda terörle mücadele ederken PKK'nın belirlediği isimleri hiçbir partimizin listesinde görmek istemiyoruz ama bugün 325 kişi maalesef hem İYİ, hem Saadet Partisi hem de CHP'nin listelerinde var. Bunların da istisnasız hepsini yüzde yüz PKK belirlemiştir, HDP belirlememiştir, zaten HDP listelerini de PKK belirliyor. Yani HDP, PKK'dan izinsiz bir adım atmaz"

27 Mart 2019 Çarşamba 18:00
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tekirdağ'da

TEKİRDAĞ (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Her parti ittifak kurabilir ama biz ittifakların içinde terör örgütleri görmek istemiyoruz, bizim tek derdimiz bu. Biz içeride ve dışarıda terörle mücadele ederken PKK'nın belirlediği isimleri hiçbir partimizin listesinde görmek istemiyoruz ama bugün 325 kişi maalesef hem İYİ, hem Saadet Partisi hem de CHP'nin listelerinde var bunların da istisnasız hepsini yüzde yüz PKK belirlemiştir, HDP belirlememiştir, zaten HDP listelerini de PKK belirliyor. Yani HDP, PKK'dan izinsiz bir adım atmaz." dedi.

Çavuşoğlu, Çorlu 15 Temmuz Halk Eğitim Merkezi'nde göçmen dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Bugünkü CHP'nin radikalleştiğini savunan Çavuşoğlu, "O nedenle PKK'lıların cenazesine hiç çekinmeden giden milletvekilleri var." ifadesini kullandı.

İttifakların yeni sistemin faydalarından olduğunu, ittifaklara karşı olmadıklarını dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Her parti ittifak kurabilir ama biz ittifakların içinde terör örgütleri görmek istemiyoruz, bizim tek derdimiz bu. Biz içeride ve dışarıda terörle mücadele ederken PKK'nın belirlediği isimleri hiçbir partimizin listesinde görmek istemiyoruz ama bugün 325 kişi maalesef hem İYİ, hem Saadet Partisi hem de CHP'nin listelerinde var bunların da istisnasız hepsini yüzde yüz PKK belirlemiştir, HDP belirlememiştir, zaten HDP listelerini de PKK belirliyor. Yani HDP, PKK'dan izinsiz bir adım atmaz."

"Peki ne oldu da partiler bir araya geldi, Saadet Partisi, İYİ Parti ve CHP, bir terör örgütü ile ittifak kurmak zorunda kaldı? Kim ikna etti, bu partiler PKK'yı artık terör örgütü olarak görmüyor mu, terör örgütü olarak görmüyorlarsa kim zorladı?" diye soran Çavuşoğlu, bir vatandaş olarak bunu öğrenmek istediğini ve CHP'ye karşı olmadıklarını CHP'ye oy verenlere de bir sözlerinin bulunmadığını vurguladı.

Şehirlerin ehil kişilere teslim edilmesinin önemli olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bir yerel seçim uğruna PKK'nın bir ittifaka katılmasının bir sebebi var, olmalı bunu da izah edecekler o arkadaşlar. Şimdi İzmir'de CHP'nin belediye başkan adayı, ilçe belediye başkanıyken çukur eylemleri olduğu zaman kahraman polisimiz, askerimiz mücadele ederken şehit olurken o zat çıktı o teröristlere 'Sizinle dayanışma içindeyim' dedi. Teröristlerle dayanışma içerisinde olduğunu söyleyen kişi bugün CHP'nin İzmir Belediye Başkan Adayı. Bunu da PKK ile CHP beraber belirliyorlar, yanlışsa beni dava etsinler, ben açık söylüyorum, çok net konuşuyorum. Bu zat seçilirse Mardin, Diyarbakır, Ağrı'da olduğu gibi, Hakkari'de, Tunceli'de olduğu gibi - yani kayyumdan önce HDP'li belediyelerin olduğu gibi - İzmir'in kaynakları o dayanışma içinde olduğu PKK'lılara gidecek. İşte biz bunu kabul etmiyoruz, şehirleri ehil kişilere emanet etmemiz lazım."

Bu seçimin çok önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, 31 Mart'ta demokrasinin, vatanını, milletini sevenlerin kazanacağını belirtti.

(sürecek)

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 18:00
  1. buluşma
  2. Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Tekirdağ

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