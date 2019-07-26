Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tayland'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ASEAN toplantısına katılmak üzere Tayland'a gitti

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) toplantısına katılmak üzere Tayland'a gitti. Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-ASEAN Toplantısına katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Tayland'dayız." ifadesini kullandı. Bakan Çavuşoğlu'nun katılacağı 52. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı, 27 Temmuz-3 Ağustos'ta Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek.



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